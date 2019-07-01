Пентагон: развитая демократия мешает США противодействовать России

Развития демократичность политической системы США является одной из самых больших слабостей правительства при противодействии России. К такому мнению пришел аналитик Европейского командования Вооруженных сил США Джейсон Верчан.



Пентагон назвал Россию главной угрозой США

По его мнению, Россия угрожает другим странам не только в военном плане, она также активно использует пропаганду и дезинформацию, принуждая страны к необходимому поведению. Влияет посредством культуры, религии и энергетики. Москва преуспевает в этом во многом благодаря вертикальной системе принятия решений, которая не предусматривает открытые дискуссии о внешней и внутренней политике, считает аналитик.

В США отсутствует единая стратегия противодействия России, поэтому эксперт советует американским властям выбрать один орган, который будет вырабатывать и координировать действия Соединенных Штатов в отношении Москвы.

Верчан подчеркивает, что необходимо препятствовать созданию союза России и Китая, посеяв между ними недоверие. Вашингтону также стоит бороться с зависимостью отдельных европейский стран от российских нефти и газа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия мешает Америке доминировать в воздухе на Ближнем Востоке из-за своих зенитно-ракетных комплексов.

Читайте также: Пентагон придумал название "ядерной ракете Путина"