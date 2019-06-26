Конгресс США запретит Трампу без разрешения наносить удар по Ирану

Ряд американских конгрессменов хотят внести поправки в военный финансовый бюджет, чтобы не позволить Дональду Трампу нанести удар по Ирану. Если поправки будут приняты, то президент США не сможет единолично инициировать военную операцию против Ирана. На это ему потребуется одобрение Конгресса.

Конгрессмены ссылаются на тот факт, что неделю назад Дональд Трамп отменил атаку на Иран за несколько минут до ее нанесения. Если бы этого не произошло, то США вновь оказалась бы втянута в многотриллионную войну на Ближнем Востоке.