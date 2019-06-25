Британская королевская семья заработала в 2018 году рекордные $437 млн

Британская королевская семья в минувшем году сумела заработать рекордные 343,5 миллионов евро.



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Об этом сообщает международная деловая газета Financial Times.

345,5 миллионов евро — или 437,6 миллионов долларов — королевская семья заработала несмотря на падение роста стоимости принадлежащей ей коммерческой недвижимости в разных городах Великобритании.

Так, стоимость принадлежащей короне недвижимости, например, в Лондоне, выросла лишь на 1,7%. За пределами же столицы Великобритании стоимость владений британской монархии и вовсе упала на целых 7%.

Решающим фактором рекордного заработка британской королевской семьи, сообщает Financial Times, стал резкий и значительной рост стоимости инфраструктурной и энергетической составляющих ее портфеля — она увеличилась на целых 14%.

Британской короне, напоминают авторы материала, принадлежат огромные участки морского дна в Англии, Уэльсе и Ирландии. Их королевская семья сдает в аренду различным энергетическим копаниям для установления там ветряных турбин.

Действующее британское законодательство гласит, что все без исключения доходы от управления королевской недвижимостью поступают в казну Соединенного Королевства. Лишь спустя 2 года монарх может получить свою долю — она, отмечает Financial Times, составляет 10%.

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