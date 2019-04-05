Елизавета II запретила Меган Маркл носить семейные драгоценности

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить некоторые украшения из королевской коллекции.

Об этом сообщает британское издание The Sun.

Так, пишут авторы материала, королева Елизавета II якобы осталась не слишком довольна поведением Меган Маркл сразу же после свадьбы с принцем Гарри, герцогом Сассекским и ее внуком. Именно из-за этого, сообщают британские средства массовой информации, пожилая королева и запретила девушке носить украшения и драгоценности, которые когда-то принадлежали принцессе Диане.

Кроме того, пишут авторы материала, столь интересным способом королева Великобритании пытается восстановить некогда жесткую иерархию в главной семье Соединенного Королевства. Так, сообщает британское издание The Sun, Елизавета II демонстрирует, что поддержание правильного порядка и приоритета в семье первостепенно. Даже если Меган Маркл и самая популярная женщина в мире, делится СМИ Британии, она все равно более низкого ранга, чем королева.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри поженились в марте минувшего года. Осенью же стало известно о том, что у молодоженов скоро появится ребенок. Он, отметим, станет седьмым в очереди на британский престол.

Отметим, что 92-летняя Елизавета II, несмотря на свой преклонный возраст стремящаяся к порядку в британской королевской семье, является на сегодняшний день самым долгоправящим из ныне действующих глав государств в мире и старейшим по возрасту из действующих монархов в мире.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что королева Великобритании Елизавета II заставила Меган Маркл заморозить свои яйцеклетки.

Также "Правда.Ру" писала о том, что бывший шеф-повар британской королевской семьи поведал общественности о гастрономических пристрастиях Елизаветы II.

Фото: принц Уильями, принц Гарри, Меган Маркл, королева Елизавета.

Источник: Правда.Ру.

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