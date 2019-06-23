Агентство Kyodo раскрыло детали сделки между Россией и Японией о совместной хозяйственной деятельности на территории Курильских островов. По информации агентства, на саммите G20 не произойдет существенных сдвигов в ситуации вокруг островов Курильской гряды, поскольку стороны не пришли к общим договоренностям.
Причиной провала соглашения стало то, что Япония и Россия сконцентрировались на заключении мирного соглашения. Российская сторона ожидала от Японии более конкретных шагов по совместному развитию Курил, в частности, строительства мусороперерабатывающих заводов, отелей и другой туристической инфраструктуры для развития туризма.
В то время как Япония предложила создать специального туроператора для работы на Курилах, а также создать прессы для комплектации отходов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что большинство россиян выступают против передачи Курильских островов Японии.
Читайте также:
Госдума решила умерить аппетиты Японии на Курильские острова
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузинская оппозиция штурмовала парламент в Тбилиси, полиция применила газ и пули. Грузины возмущены выступлением депутата страны, унизившей Грузию в 2008 году.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.