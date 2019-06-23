Kyodo: Япония и Россия не договорятся о Курилах на G20

Агентство Kyodo раскрыло детали сделки между Россией и Японией о совместной хозяйственной деятельности на территории Курильских островов. По информации агентства, на саммите G20 не произойдет существенных сдвигов в ситуации вокруг островов Курильской гряды, поскольку стороны не пришли к общим договоренностям.



Японские СМИ признали Курилы идеальным местом для...

Причиной провала соглашения стало то, что Япония и Россия сконцентрировались на заключении мирного соглашения. Российская сторона ожидала от Японии более конкретных шагов по совместному развитию Курил, в частности, строительства мусороперерабатывающих заводов, отелей и другой туристической инфраструктуры для развития туризма.

В то время как Япония предложила создать специального туроператора для работы на Курилах, а также создать прессы для комплектации отходов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что большинство россиян выступают против передачи Курильских островов Японии.

Читайте также:

Госдума решила умерить аппетиты Японии на Курильские острова