Заключенным штата Орегон запретили изучать программирование

Власти штата Орегон создали черный список запрещенных книг для заключенных, в который вошли несколько десятков книг по программированию. Также были запрещены некоторые пособия по использованию персонального компьютера. По мнению чиновников, знания из данной литературы можно использовать для планирования побега из тюрьмы.



Опубликованы документы о пытках в секретной тюрьме США в Таиланде / Новости от 13.08.2018 20:23

Примечательно, что заключенные могут использовать другие издания по программированию, который не вошли в список запрещенных. Власти штата запретили серию книг Энди Рэтбоуна, в частности "Windows для чайников". Автор выразил непонимание, поскольку большая часть информации, изложенная в книге давно устарела.