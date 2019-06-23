Власти штата Орегон создали черный список запрещенных книг для заключенных, в который вошли несколько десятков книг по программированию. Также были запрещены некоторые пособия по использованию персонального компьютера. По мнению чиновников, знания из данной литературы можно использовать для планирования побега из тюрьмы.
Примечательно, что заключенные могут использовать другие издания по программированию, который не вошли в список запрещенных. Власти штата запретили серию книг Энди Рэтбоуна, в частности "Windows для чайников". Автор выразил непонимание, поскольку большая часть информации, изложенная в книге давно устарела.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузинская оппозиция штурмовала парламент в Тбилиси, полиция применила газ и пули. Грузины возмущены выступлением депутата страны, унизившей Грузию в 2008 году.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.