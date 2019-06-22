Военные США провели кибератаку на шпионскую группу Ирана - Yahoo News

Киберкомандование США провело кибератаку на шпионскую группу из Ирана, которая поддерживала атаку на танкеры. Об этом пишет Yahoo News со ссылкой на слова двух бывших сотрудников разведки. Дополнительные детали собеседники портала приводить отказались.



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В Совете национальной безопасности США не стали комментировать эту информацию. "Мы не обсуждаем операции в киберпространстве, разведку или планирование", - ответила порталу представитель Пентагона Хезер Баб.

Журналисты предположили, что шпионская группа может быть связана с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Она в течение нескольких лет отслеживала военные и гражданские суда, проходящие через Ормузский пролив.