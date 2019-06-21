Евросоюз может не признать российские паспорта, выданные жителям Донбасса

Европейский совет заявил, что следит за ситуаций на востоке Украины и ищет возможные ответы на незаконные действия Российской Федерации. По заявлению представителей ЕС, один из самых ожидаемых решений - непризнание российских паспортов, которые были выданы жителям непризнанных республик Донбасса.



Владимир Путин упростил процесс получения российского гражданства / Новости от 31.10.2018 15:08

В Европейском совете утверждают, что выдача российских паспортов жителям Донбасса противоречит Минским соглашениям.