Европейский совет заявил, что следит за ситуаций на востоке Украины и ищет возможные ответы на незаконные действия Российской Федерации. По заявлению представителей ЕС, один из самых ожидаемых решений - непризнание российских паспортов, которые были выданы жителям непризнанных республик Донбасса.
В Европейском совете утверждают, что выдача российских паспортов жителям Донбасса противоречит Минским соглашениям.
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В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
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