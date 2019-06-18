Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении своего сына Сердара главой Ахалского велаята - крупнейшей провинции страны.
В начале 2019 года сын президента страны занял пост вице-губернатора данной области. Также 37-летний Сердар Бердымухамедов был заместителем министра иностранных дел и депутатом.
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