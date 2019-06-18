Президент Туркмении назначил губернатором своего сына

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении своего сына Сердара главой Ахалского велаята - крупнейшей провинции страны.



Президент Туркмении поднял золотой гриф от штанги под аплодисменты министров / Новости от 01.11.2018 20:57

В начале 2019 года сын президента страны занял пост вице-губернатора данной области. Также 37-летний Сердар Бердымухамедов был заместителем министра иностранных дел и депутатом.