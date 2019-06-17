МИД Латвии: властям необходимо разрешение РФ на снос Памятника освободителям Риги

Снос памятника Воинам-Освободителям Риги будет иметь негативные последствия для Латвии.



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Об этом, ссылаясь на Министерство иностранных дел постсоветской республики, сообщает латышское агентство новостей Delfi.

Дело в том, что монумент находится под защитой международного договора с Российской Федерацией о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений.

В МИД Латвии отметили, что если даже власти республики и примут окончательное решение о сносе монумента, то это все равно будет возможно лишь после получения согласия от российской стороны.

Напомним, что на минувшей неделе сейм Латвии передал в компетентные органы петицию о сносе Памятника Воинам-Освободителям Риги.

Отметим, что под петицией свою подпись оставили 10 тысяч жителей постсоветской республики.