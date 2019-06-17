Снос памятника Воинам-Освободителям Риги будет иметь негативные последствия для Латвии.
Об этом, ссылаясь на Министерство иностранных дел постсоветской республики, сообщает латышское агентство новостей Delfi.
Дело в том, что монумент находится под защитой международного договора с Российской Федерацией о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений.
В МИД Латвии отметили, что если даже власти республики и примут окончательное решение о сносе монумента, то это все равно будет возможно лишь после получения согласия от российской стороны.
Напомним, что на минувшей неделе сейм Латвии передал в компетентные органы петицию о сносе Памятника Воинам-Освободителям Риги.
Отметим, что под петицией свою подпись оставили 10 тысяч жителей постсоветской республики.
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