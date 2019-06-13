В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма

В Белоруссии хотят лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма.
Депутаты нижней палаты парламента постсоветской республики приняли соответствующие поправки.
За публичную реабилитацию нацизма власти Белоруссии хотят сажать на пять лет.
Если поправки одобрит верхняя палата парламента, то документ представят на рассмотрение действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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