Современная Российская Федерация демонстрирует "неприятное имперское лицо".
Об этом в ходе встречи с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом заявил действующий президент Польши Анджей Дуда.
По словам польского президента, Варшава хотела бы иметь дружеские отношения с Москвой, но "неприятное имперское лицо" России мешает этому.
Российская Федерация, заявил Анджей Дуда, значительно превосходит Польшу как по размерам, так и по потенциалу.
Также действующий президент Польши отметил, что РФ якобы всегда хотела "захватить" территорию его государства.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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