Дуда заявил, что РФ демонстрирует "неприятное имперское лицо" и желает захватить Польшу

Современная Российская Федерация демонстрирует "неприятное имперское лицо".



Экс-глава польского МИД: «Россия — единственно возможная реальная угроза для Польши» / Новости от 11.10.2018 19:24

Об этом в ходе встречи с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом заявил действующий президент Польши Анджей Дуда.

По словам польского президента, Варшава хотела бы иметь дружеские отношения с Москвой, но "неприятное имперское лицо" России мешает этому.

Российская Федерация, заявил Анджей Дуда, значительно превосходит Польшу как по размерам, так и по потенциалу.

Также действующий президент Польши отметил, что РФ якобы всегда хотела "захватить" территорию его государства.