Мигрант в Германии ударил прохожего со словами "За Афганистан". Видеозапись нападения была опубликована в Сети.
Инцидент произошел в одном из городов Баварии. Нападавший подошел к прохожему и спросил его имя, а через несколько секунд с силой ударил бутылкой по голове, объясняя свой поступок местью за Афганистан. Некоторые пользователи посчитали видео постановочным.
Ранее, 8 мая, на дискотеке баварском городке Пассау 20-летний выходец из Сирии ранил ножом офицера полиции, который прибыл на заявлении о драке. Об этом сообщает издание Passauer Neue Presse.
На следующий день, 9 мая, в другом баварском городке Пильстинг на фольклорном фестивале мигрант из Туниса попытался напасть на людей с ножом, но получил отпор и сбежал. Полиция до сих пор не установила мотивы нападавшего.
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