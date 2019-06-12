Мигрант в Германии ударил прохожего со словами "за Афганистан"

Мигрант в Германии ударил прохожего со словами "За Афганистан". Видеозапись нападения была опубликована в Сети.





Инцидент произошел в одном из городов Баварии. Нападавший подошел к прохожему и спросил его имя, а через несколько секунд с силой ударил бутылкой по голове, объясняя свой поступок местью за Афганистан. Некоторые пользователи посчитали видео постановочным.

Ранее, 8 мая, на дискотеке баварском городке Пассау 20-летний выходец из Сирии ранил ножом офицера полиции, который прибыл на заявлении о драке. Об этом сообщает издание Passauer Neue Presse.

На следующий день, 9 мая, в другом баварском городке Пильстинг на фольклорном фестивале мигрант из Туниса попытался напасть на людей с ножом, но получил отпор и сбежал. Полиция до сих пор не установила мотивы нападавшего.