На этой неделе в Канаде будет разыгран крупнейший джекпот за всю историю страны.
Об этом на своем официальном сайте сообщает организатор розыгрыша — компания OLG, корпорация лотереи и азартных игр Онтарио.
Согласно предоставленной информации, размер выигрыша составит 49 миллионов долларов.
Джекпот будет разыгран в ночь со вторника на среду. $49 млн достанутся тому, в чьем купленном билете совпадут все цифры и бонус-число, которые выпадут на лототроне.
Примечательно, что OLG раздаст десяти счастливчикам и "утешительные призы" — по 750 тысяч долларов каждому.
Отметим, что данная лотерея носит название Lotto Max. Она была запущена в Канаде еще в 2009 году. За все время ее существования участники выиграли почти 4 миллиарда долларов.
Любопытно, что в начале мая текущего года Корпорация лотереи и азартных игр Онтарио разыгрывала 37 миллионов долларов — чуть меньше, чем в этот раз, но также очень и очень много.
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