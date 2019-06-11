Компания из Канады разыграет крупнейший в истории страны джекпот - $49 млн

На этой неделе в Канаде будет разыгран крупнейший джекпот за всю историю страны.



Проснуться миллиардером: Чем опасны лотереи / Новости от 24.10.2018 18:42

Об этом на своем официальном сайте сообщает организатор розыгрыша — компания OLG, корпорация лотереи и азартных игр Онтарио.

Согласно предоставленной информации, размер выигрыша составит 49 миллионов долларов.

Джекпот будет разыгран в ночь со вторника на среду. $49 млн достанутся тому, в чьем купленном билете совпадут все цифры и бонус-число, которые выпадут на лототроне.

Примечательно, что OLG раздаст десяти счастливчикам и "утешительные призы" — по 750 тысяч долларов каждому.

Отметим, что данная лотерея носит название Lotto Max. Она была запущена в Канаде еще в 2009 году. За все время ее существования участники выиграли почти 4 миллиарда долларов.

Любопытно, что в начале мая текущего года Корпорация лотереи и азартных игр Онтарио разыгрывала 37 миллионов долларов — чуть меньше, чем в этот раз, но также очень и очень много.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жителю Москвы помог выиграть девять миллионов рублей вещий сон.

Читайте также:

Американец выиграл в лотерею 1,59 миллиардов долларов.