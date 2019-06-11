Брат Ким Чен Ына мог сотрудничать с ЦРУ - WSJ

Источник сообщил, что сводный брат Ким Чен Ына несколько раз встречался с представителями ЦРУ. Об этом сообщило издание Wall Street Journal. По мнению высокопоставленных американских чиновник, Ким Чен Нам вряд ли мог предоставить какие-либо ценные сведения, поскольку долго время не проживал в КДНР и не имел реальной власти.



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Последние годы Ким Чен Нам проживал в китайском специальном округе Макао, где с ним наверняка общались китайские спецслужбы. Источник утверждает, что сводного брата Ким Чен Ына могли рассматривать западные спецслужбы на его место, однако после диалога с Ким Чен Намом эту идею отвергли, поскольку сводный брат северокорейского лидера не подходил для роли главы КНДР.

В 2017 году Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпур.