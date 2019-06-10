В Китайской народной республике опровергли информацию о содержании в местах лишения свободы одного миллиона уйгуров.
Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Китая Южан Ханьхуэй.
Это не места лишения свободы и тем более не концентрационные лагеря, заявил он, а "центры образования и профессиональной подготовки".
Отметим, что уйгуры — тюркоязычный народ, подавляющее большинство представителей которого живет в регионе под названием Синьцзян на крайнем западе Китая.
В Организации Объединенных Наций, напомним, неоднократно сообщали о том, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях в КНР, где их якобы перевоспитывают. Те, что пережили пребывание там, заявляли, будто их пытали.
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