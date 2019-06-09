Кандидат на должность премьер-министра Великобритании Борис Джонсон рассказал об условиях выплаты компенсации за Brexit. По его мнению, компенсацию не нужно выплачивать до тех пор, пока Брюссель не согласует с Лондоном приемлемую сделку по выходу страны из Евросоюза.
"Наши партнеры должны понимать, что мы не будем выплачивать компенсацию, пока не получим хоть какую-то определенность относительно условий выхода страны из Евросоюза", - сообщил Джонсон.
Также экс-глава МИД Великобритании посчитал странным, что Великобритания должна "выписать чек" до того, как ЕС сформирует условия Brexit.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Борис Джонсон решил продать свой таунхаус в Лондоне.
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