Трамп поддержал Brexit, при условии сохранения финансовой стабильности

На сайте Белого дома появилось заявление президента США, в котором он поддерживает выход Великобритании из ЕС. Однако у Дональда Трампа есть и замечание - Brexit не должен ударить по мировой финансовой стабильности.



Мэй обсудила с Трампом торговую сделку с США после...

Также в администрации Трампа отметили, что готовы к любому исходу Brexit. Ранее президент США рекомендовал Великобритании не выплачивать компенсацию Евросоюзу за неисполнение своих обязательств в размере 39 миллиардов евро.

На данный момент Дональд Трамп находится с официальным визитом в Лондоне, где он провел встречу с британским премьер-министром Терезой Мэй, а также королевой Великобритании Елизаветой II.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что окружение Терезы Мэй делает все возможное, чтобы предотвратить встречу Дональда Трампа со сторонниками Brexit в Великобритании.

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