На сайте Белого дома появилось заявление президента США, в котором он поддерживает выход Великобритании из ЕС. Однако у Дональда Трампа есть и замечание - Brexit не должен ударить по мировой финансовой стабильности.
Также в администрации Трампа отметили, что готовы к любому исходу Brexit. Ранее президент США рекомендовал Великобритании не выплачивать компенсацию Евросоюзу за неисполнение своих обязательств в размере 39 миллиардов евро.
На данный момент Дональд Трамп находится с официальным визитом в Лондоне, где он провел встречу с британским премьер-министром Терезой Мэй, а также королевой Великобритании Елизаветой II.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что окружение Терезы Мэй делает все возможное, чтобы предотвратить встречу Дональда Трампа со сторонниками Brexit в Великобритании.
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