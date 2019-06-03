Сторонники Мэй пытаются не допустить встречу Трампа с инициаторами Brexit

Телеканал CNN со ссылкой на источники рассказал о действиях канцелярии Терезы Мэй, которая пытается сорвать встречу Трампа со сторонниками Brexit. По информации телеканала, во вторник должна состояться встреча президента США и лидера Партии Brexit Найджела Фаража.



Brexit вслепую: Мэй готова выводить Великобританию из...

Источник сообщил, что приближенные премьер-министра Великобритании Терезы Мэй всеми силами пытаются сорвать встречу, поэтому Фараж не уверен в том, что ему удастся переговорить с Дональдом Трампом.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку 7 июня, поскольку этого потребовала ее партия. Однако она еще успеет принять президента США Дональда Трампа, который запланировал визит в Великобританию в начале июня.

Читайте также:

Британского министра обороны уволили после высказываний о болезни Терезы Мэй