Телеканал CNN со ссылкой на источники рассказал о действиях канцелярии Терезы Мэй, которая пытается сорвать встречу Трампа со сторонниками Brexit. По информации телеканала, во вторник должна состояться встреча президента США и лидера Партии Brexit Найджела Фаража.
Источник сообщил, что приближенные премьер-министра Великобритании Терезы Мэй всеми силами пытаются сорвать встречу, поэтому Фараж не уверен в том, что ему удастся переговорить с Дональдом Трампом.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку 7 июня, поскольку этого потребовала ее партия. Однако она еще успеет принять президента США Дональда Трампа, который запланировал визит в Великобританию в начале июня.
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