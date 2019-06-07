Россия может направить дополнительных военных специалистов в Венесуэлу для выполнения обязательств по ранее поставленной военной технике. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил руководитель латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России Александр Щетинин.
"Любые работы требуют определенного вовлечения людей - когда-то больше, когда-то меньше. Если потребуется больше, мы введем больше специалистов, сколько необходимо", - цитирует его агентство ТАСС.
Ранее американское издание The Wall Street Journal написало о том, что Россия отзывает из Венесуэлы своих военных специалистов, которые обучали местных военнослужащих и обеспечивали контракты на поставку вооружений. По данным издания, из-за тяжелой экономической ситуации Венесуэла не может расплатиться за поставки.
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