Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Сезонная вспышка лихорадки Денге зафиксирована в Таиланде.



Лихорадка Эбола несет смерть по планете

Об этом сообщают в Роспотребнадзоре.

В текущем году, отмечают специалисты российского ведомства, от этого заболевания скончались уже около сотни жителей Таиланда.

В Роспотребнадзоре отметили, что рост заболеваемости вызван началом сезона муссонов и сильной жары. Основными переносчиками лихорадки Денге, предупреждают специалисты, являются комары.

В целях защиты от укусов кровососущих насекомых Роспотребнадзор советует носить одежду, закрывающую тело и применять средства, отпугивающие комаров. Также не будет лишним и повесить в отели противомоскитные сетки на окна и двери.

При внезапно ухудшении самочувствия необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью, указывает Роспотребнадзор.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во Франции резко выросло число комаров, переносящих лихорадки.

Читайте также:

Неизлечимый вирус Эбола придуман в США как биологическое оружие?