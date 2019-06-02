Сезонная вспышка лихорадки Денге зафиксирована в Таиланде.
Об этом сообщают в Роспотребнадзоре.
В текущем году, отмечают специалисты российского ведомства, от этого заболевания скончались уже около сотни жителей Таиланда.
В Роспотребнадзоре отметили, что рост заболеваемости вызван началом сезона муссонов и сильной жары. Основными переносчиками лихорадки Денге, предупреждают специалисты, являются комары.
В целях защиты от укусов кровососущих насекомых Роспотребнадзор советует носить одежду, закрывающую тело и применять средства, отпугивающие комаров. Также не будет лишним и повесить в отели противомоскитные сетки на окна и двери.
При внезапно ухудшении самочувствия необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью, указывает Роспотребнадзор.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во Франции резко выросло число комаров, переносящих лихорадки.
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