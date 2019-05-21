Во Франции выросло количество комаров, переносящих лихорадки

Во Франции значительно выросло количество комаров, что переносят различные виды лихорадок.



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Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Так, указывают специалисты ведомства, множество комаров во Франции сегодня переносят лихорадки Зика, денге и чикуньгунья.

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам, планирующим поездку во Францию, носить максимально закрытую одежду, а также применять средства, отпугивающие насекомых.

Можно, посоветовали в ведомстве, повесить противомоскитную сетку на окна.

Если же по возвращению домой будет ощущаться хоть какое-то недомогание, следует тут же обратиться за квалифицированным медицинским советом, указывает Роспотребнадзор.