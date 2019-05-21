Во Франции выросло количество комаров, переносящих лихорадки

Во Франции значительно выросло количество комаров, что переносят различные виды лихорадок.
Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Так, указывают специалисты ведомства, множество комаров во Франции сегодня переносят лихорадки Зика, денге и чикуньгунья.
Роспотребнадзор порекомендовал россиянам, планирующим поездку во Францию, носить максимально закрытую одежду, а также применять средства, отпугивающие насекомых.
Можно, посоветовали в ведомстве, повесить противомоскитную сетку на окна.
Если же по возвращению домой будет ощущаться хоть какое-то недомогание, следует тут же обратиться за квалифицированным медицинским советом, указывает Роспотребнадзор.
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