Трамп уверен в необходимости наладить отношения США с Россией и Китаем

Соединенным Штатам Америки необходимо наладить отношения как с Российской Федерацией, так и с Китаем.



Трамп сделал неожиданное признание о Путине / Новости от 18.02.2019 12:10

Уверенность в этом выразил действующий президент США Дональд Трамп.

Наладить отношения с Россией и Поднебесной, подчеркнул глава государства на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Колорадо, было бы "хорошо".