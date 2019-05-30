Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова удивилась планам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили строить "новую Украину" с Владимиром Зеленским.
"Опять? Опять новую Украину? Это каждые 5 лет теперь будет начинаться великая стройка новой страны? А с 2014 года что строили? А до этого, при Ющенко?", - написала она на своей странице в Facebook.
Напомним, 28 мая президент Украины вернул Саакашвили украинское гражданство, которого его лишили в 2017 году по указу Петра Порошенко. 29 мая Саакашвили прилетел из Польши в Киев. Он заявил, что опасается строить новую политическую карьеру, но намерен помогать действующей власти добиваться того, чтобы Украина стала ведущим европейским государством.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Михаила Саакашвили, экс-президент Украины Петр Порошенко "назло" ему демонтировал туалеты для украинских военнослужащих в Донбассе.
Он также похвалил Владимира Зеленского за визит на позиции ВСУ в Донбассе и проверку санузлов. "Он просто молодец, что проверил санузлы для солдат", - заключил экс-губернатор Одесской области.
Читайте также: Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Саакашвили отозвался на призыв Зеленского "вернуться и строить новую Украину"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.