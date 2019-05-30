"Опять новую Украину?" - Захарова о планах Зеленского и Саакашвили

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова удивилась планам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили строить "новую Украину" с Владимиром Зеленским.



Михаил Саакашвили вернулся в Украину / Новости от 29.05.2019 19:00

"Опять? Опять новую Украину? Это каждые 5 лет теперь будет начинаться великая стройка новой страны? А с 2014 года что строили? А до этого, при Ющенко?", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, 28 мая президент Украины вернул Саакашвили украинское гражданство, которого его лишили в 2017 году по указу Петра Порошенко. 29 мая Саакашвили прилетел из Польши в Киев. Он заявил, что опасается строить новую политическую карьеру, но намерен помогать действующей власти добиваться того, чтобы Украина стала ведущим европейским государством.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Михаила Саакашвили, экс-президент Украины Петр Порошенко "назло" ему демонтировал туалеты для украинских военнослужащих в Донбассе.

Он также похвалил Владимира Зеленского за визит на позиции ВСУ в Донбассе и проверку санузлов. "Он просто молодец, что проверил санузлы для солдат", - заключил экс-губернатор Одесской области.

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