Бывший президент Грузии Михаил Саакавшили заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко "назло" ему демонтировал туалеты для украинских военнослужащих в Донбассе.
"В январе 2016 я рассказал ему, что срочно нужно строить нормальные туалеты, потому что военным приходится далеко отходить, чтобы справить нужду, и они становятся целями, а он меня выслушал и ничего не сделал", - написал политик на своей странице в Facebook.
Он добавил, что лично отправил на передовую 30 туалетов, но они были демонтированы ему назло "по приказу Киева". Саакашвили также похвалил действующего президента Украины Владимира Зеленского за визит на позиции ВСУ в Донбассе и проверку санузлов.
"Он просто молодец, что проверил санузлы для солдат", - заключил экс-губернатор Одесской области.
Ранее Зеленский впервые в качестве президента прибыл на позиции украинских военных в Донбассе. Президент признал необходимым улучшить условия жизни солдат.
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