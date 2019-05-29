Саакашвили вспомнил старую обиду на Порошенко

Бывший президент Грузии Михаил Саакавшили заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко "назло" ему демонтировал туалеты для украинских военнослужащих в Донбассе.



Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство / Новости от 28.05.2019 17:01

"В январе 2016 я рассказал ему, что срочно нужно строить нормальные туалеты, потому что военным приходится далеко отходить, чтобы справить нужду, и они становятся целями, а он меня выслушал и ничего не сделал", - написал политик на своей странице в Facebook.

Он добавил, что лично отправил на передовую 30 туалетов, но они были демонтированы ему назло "по приказу Киева". Саакашвили также похвалил действующего президента Украины Владимира Зеленского за визит на позиции ВСУ в Донбассе и проверку санузлов.

"Он просто молодец, что проверил санузлы для солдат", - заключил экс-губернатор Одесской области.

Ранее Зеленский впервые в качестве президента прибыл на позиции украинских военных в Донбассе. Президент признал необходимым улучшить условия жизни солдат.