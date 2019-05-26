Ракетные пуски КНДР не встревожили Трампа

Президент США Дональд Трамп заверил, что недавние ракетные запуски Северной Кореи нисколько его не побеспокоили.



Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын может сделать...

"Я уверен в том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын сдержит обещания, которые он мне дал", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Американский лидер с улыбкой воспринял заявление КНДР о бывшем вице-президенте США Джо Байдене, которого представители Северной Кореи назвали "человеком с низким IQ и еще того хуже". "Возможно, это сигнал мне?", - задал риторический вопрос Трамп.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало сообщение, в котором Байден получил характеристику "слабоумного и лишенного элементарных человеческих качеств" за его высказывания в адрес Ким Чен Ына. Байден во время выступления перед своими сторонниками в Филадельфии назвал лидера КНДР диктатором и тираном.