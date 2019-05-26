Президент США Дональд Трамп заверил, что недавние ракетные запуски Северной Кореи нисколько его не побеспокоили.
"Я уверен в том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын сдержит обещания, которые он мне дал", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Американский лидер с улыбкой воспринял заявление КНДР о бывшем вице-президенте США Джо Байдене, которого представители Северной Кореи назвали "человеком с низким IQ и еще того хуже". "Возможно, это сигнал мне?", - задал риторический вопрос Трамп.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало сообщение, в котором Байден получил характеристику "слабоумного и лишенного элементарных человеческих качеств" за его высказывания в адрес Ким Чен Ына. Байден во время выступления перед своими сторонниками в Филадельфии назвал лидера КНДР диктатором и тираном.
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