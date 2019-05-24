Российская Федерация готовилась забрать Крымский полуостров давно — с того самого момента, как Украина стала независимой.
Об этом в интервью Украинскому независимому информационному агентству новостей заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
Во времена "незаконной аннексии" Руслан Хомчак был командующим одним из оперативных штабов Украины. В интервью средствам массовой информации он признался, что не владел всей информацией об оперативной обстановке в постсоветской республике. Руслан Хомчак заявил, что понятия не имеет, куда в 2014 году — в год вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации — поступала информацию от украинской внешней разведки.
Россия, однако, имела виды на полуостров задолго до референдума, убежден Хомчак. Так, поделился главнокомандующий ВСУ, в 2010-м году он решил поехать в Крым отдохнуть. Его якобы соблазнили речи о том, что Крымский полуостров "это Европа". На самом же деле, поделился Хомчак, Крым оказался "плохим остатком Советского союза". Всюду, делится воспоминаниями главнокомандующий ВСУ, "реклама российской водки с триколором".
Тогда, признался Руслан Хомчак, он не мог поверить, что находится на Украине.
Напомним, что присоединение Крымского полуострова к Российской Федерации произошло в 2014-м году. Большая часть международного сообщества — Соединенные Штаты Америки, государства Европы, а также Украина — не признали его.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главнокомандующий сил Североатлантического альянса в Европе Кертис Скапаротти заявил о намерении Соединенных Штатов Америки укрепить оборонный потенциал Украины.
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