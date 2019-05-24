Тереза Мэй уйдет в отставку 7 июня

Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о том, что уйдет в отставку 7 июня. Она собирается покинуть пост лидера Консервативной партии, это означает, что ей придется уйти с должности премьера.



Тереза Мэй против «монстров»: британские СМИ назвали переговоры по Brexit катастрофой / Новости от 21.09.2018 17:00

СМИ сообщают, что на такое решение Мэй вынудили пойти ее однопартийцы и кабинет министров, которые остались недовольны ее работой по обновлению соглашения с Евросоюзом по Brexit.

Несмотря на свою отставку, Мэй еще успеет принять президента США Дональда Трампа, который запланировал официальный визит в Великобританию в первых числах июня.