Бразильская девушка решила выйти замуж за саму себя

Бразильское издание Estado de Minas рассказало интересную историю о девушке, мечтавшей предстать перед алтарем в белом платье. Но с подбором кавалера у Жуссары Дутра Коту не сложилось, поэтому она решила заключить брак с собой.
Девушка предпочла "сологамную" свадьбу, которая позволяет выйти замуж за саму себя. Она утверждает, что организует настоящую свадьбу, поскольку любовь к себе - самое искреннее и неподдельное чувство. Жуссара Дутра Коту станет первой девушкой в истории Бразилии, которая выйдет замуж за саму себя.
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