Адвокат Трампа потребовал от Зеленского арестовать Коломойского

Адвокат Руди Джулини, который представляет юридические интересы президента США Дональда Трампа потребовал от Владимира Зеленского быть готовым к аресту украинского олигарха Игоря Коломойского, ранее вернувшегося на Украину. Джулини отметил, что арест Коломойского станет главным испытанием для нового президента Украины.
В качестве аргумента адвокат озвучил расследование, которое ведет ФБР против Игоря Коломойского. Его обвиняют в отмывании денег. Несмотря на то, что расследование идет уже очень долго, олигарху не выдвинули никаких обвинений, а его адвокат отрицает вину. Руди Джулини также рассказал, что по его мнению, Зеленский уже подпустил к себе множество врагов Трампа, но Игорь Коломойский должен ответить за совершенные преступления.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Приватбанк" не будут возвращать Игорю Коломойскому. Об этом рассказал советник Владимира Зеленского. По его словам, это невозможно сделать с юридической точки зрения, поэтому олигарху вернут денежную компенсацию.
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