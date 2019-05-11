"Приватбанк" не вернут Коломойскому - советник Зеленского

Бывший министр финансов Украины и советник Владимира Зеленского Александр Данилюк пояснил, что "Приватбанк" невозможно вернуть Игорю Коломойскому. По мнению Данилюка, это невозможно с юридической точки зрения, поэтому законному владельцу банка вернут компенсацию.
Данилюк пояснил, что если Конституционный суд Украины все-таки решит передать банк бывшему владельцу, то за это заплатят налогоплательщики.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с директором Института анализа и менеджмента политики Русланом Бортником.
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