"Приватбанк" не вернут Коломойскому - советник Зеленского

Бывший министр финансов Украины и советник Владимира Зеленского Александр Данилюк пояснил, что "Приватбанк" невозможно вернуть Игорю Коломойскому. По мнению Данилюка, это невозможно с юридической точки зрения, поэтому законному владельцу банка вернут компенсацию.



Коломойский намерен вернуться на Украину, если президентом станет Зеленский / Новости от 18.04.2019 13:56

Данилюк пояснил, что если Конституционный суд Украины все-таки решит передать банк бывшему владельцу, то за это заплатят налогоплательщики.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с директором Института анализа и менеджмента политики Русланом Бортником.

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