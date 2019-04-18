Коломойский намерен вернуться на Украину после победы Зеленского

Украинский бизнесмен и миллиардер Игорь Коломойский заявил о своем намерении вернуться на Украину в случае победы кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского на президентских выборах.
"У меня были планы вернуться между первым и вторым туром. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицы, переполох, я решил спокойно отсидеться тут и не нервировать никого на Украине", - пояснил Коломойский в интервью украинскому телеканалу "Первый".
Напомним, что из-за конфликта с действующим президентом Украины Петром Порошенко Коломойский был отправлен в отставку с должности главы администрации Днепропетровской области в 2015 году. В настоящее время бизнесмен проживает за границей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Игорь Коломойский рассказал о своих ожидания от Владимира Зеленского в случае победы того на президентских выборах. По его словам, Зеленский является символом смены поколений. Украина нуждается в миллионах таких, как Владимир Зеленский, заявил бизнесмен. Общественность и средства массовой информации часто называют Коломойского спонсором Зеленского. Политик, что примечательно, неоднократно это отрицал.
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