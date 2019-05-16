В британской школе избили ребенка под крики "Возвращайся в Россию"

12-летний Эдвард Пургайлис, рожденный в Латвии, обедал в столовой, когда на него набросился другой ученик и избил его. Как позже рассказал сам Эдвард, его одноклассник нанес ему более 17 ударов, пока остальные дети кричали "Возвращайся в Россию".
Мать мальчика рассказала, что она переехала из Риги в британский Бутл несколько лет назад, чтобы устроиться на более лучшую работу, но сейчас она вынуждена сидеть дома и воспитывать маленькую дочь. После инцидента по всему телу Эдварда остались синяки, царапины и ссадины. Медики были вынуждены сделать компьютерную томографию мозга мальчика, поскольку он часто жалуется на головные боли.
В местном отделении полиции рассказали, что начали расследование по факту инцидента. Сразу после происшествия в школу прибыли экстренные службы, мальчику была оказана медицинская помощь. Сейчас полицейские проводят допросы, чтобы узнать подробности случившегося.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в одной из московских школ подрались первоклассник и психолог.
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