В московской школе подрались первоклассник и школьный психолог

Ученик первого класса одной из школ на северо-востоке столицы подрался со школьным психологом. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах Москвы.

По словам источника, в полицию поступило сообщение о том, что первоклассник был избит школьным психологом во время перемены. Как рассказала мать пострадавшего мальчика, ее сын поругался с одноклассниками, а психолог "оттащила" его в класс и попыталась успокоить. После чего у ребенка зафиксировали поверхностные травмы головы, ссадины и кровоподтеки.

Позднее в больницу обратилась и школьный психолог. В результате конфликта с первоклассником у нее диагностировали множественные ушибы рук.

В столичной полиции уточняют, что на данный момент по факту драки между первоклассником и психологом проводится служебная проверка.

Ране "Правда.Ру" писала о том, что, по результатам проведенного экспертами сервиса Mail.ru Дети опроса, идею об обязательном соблюдении школьного дресс-кода поддерживают 72% родителей в России. Более половины участников опроса признали школьную форму полезной. По их мнению, она дисциплинирует и помогает школьникам не отвлекаться во время занятий. Часть родителей посчитали, что школьная форма позволяет скрыть разницу в доходах.

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