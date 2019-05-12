Во Франции предложили проект реставрации Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект реставрации пострадавшего от сильнейшего пожара собора Парижской Богоматери под названием "Возрождение".
Как уточняет агентство "РБК", специалисты планируют изготовить крышу и шпиль собора из стекла, дуба и углеродного волокна. Такая кровля позволит вырабатывать электричество и тепло. Дерево, покрытое трехмерными кристаллами стекла, будет поглощать свет и перерабатывать его в энергию.
Пространство под крышей собора архитекторы предложили выделить для сада, который станет общественной городской фермой. На ферме один человек сможет вырастить до 25 килограмм фруктов и овощей, а суммарный урожай составит около 21 тонны в год. Все выращенные фрукты и овощи авторы проекта предлагают бесплатно раздавать нуждающимся. Двухэтажная конструкция фермы разместится с востока на запад от двух башен до апсиды, а бассейны, питающие растения, установят на крышах.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Его ликвидация заняла более 12 часов. В результате обрушился шпиль и треть крыши собора. В качестве главной версии пожара называют несчастный случай. Как утверждают в прокуратуре Парижа, причиной могло стать короткое замыкание.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что несколько десятков активистов ассоциации помощи бездомным провели акцию протеста с требованием передать часть средств, выделяемых на восстановление пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам, в помощь парижским бездомным.
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