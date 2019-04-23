Активисты в Париже потребовали отдать бездомным часть средств для Нотр-Дам

Несколько десятков активистов ассоциации помощи бездомным провели акцию протеста с требованием передать часть средств, выделяемых на восстановление пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам, в помощь парижским бездомным.
Как сообщает телеканал France 3, активисты расположились на противоположном от собора берегу Сены и развернули плакаты с надписями: "На Нотр-Дам собран миллиард - и ничего не сделано для бездомных" и "У собора нет крыши, но ее нет и над нашими головами". Позже полиция вынудила протестующих покинуть сквер.
По словам парижского архиепископа Мишеля Опети, властям столицы следует обеспечить условия, чтобы острове Сите нашлось место бездомным. "Бедные и бездомные всегда найдут приют в соборе Нотр-Дам. Они всегда будут иметь возможность зайти погреться в храм и никто их не выгонит", - сказал он.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.