Активисты в Париже потребовали отдать бездомным часть средств для Нотр-Дам

Несколько десятков активистов ассоциации помощи бездомным провели акцию протеста с требованием передать часть средств, выделяемых на восстановление пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам, в помощь парижским бездомным.



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Как сообщает телеканал France 3, активисты расположились на противоположном от собора берегу Сены и развернули плакаты с надписями: "На Нотр-Дам собран миллиард - и ничего не сделано для бездомных" и "У собора нет крыши, но ее нет и над нашими головами". Позже полиция вынудила протестующих покинуть сквер.

По словам парижского архиепископа Мишеля Опети, властям столицы следует обеспечить условия, чтобы острове Сите нашлось место бездомным. "Бедные и бездомные всегда найдут приют в соборе Нотр-Дам. Они всегда будут иметь возможность зайти погреться в храм и никто их не выгонит", - сказал он.