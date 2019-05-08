Глава МИД Ирана заявил, что изменения в ядерной политике связаны с давлением США

Глава МИД Ирана Джавад Зариф выступил с заявлением о том, что отказ Тегерана выполнять ряд соглашений по ядерной сделке напрямую связан с санкциями США.



Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке

Зариф отметил, что если европейские страны выполнят обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, Иран гарантирует его выполнение со своей стороны в полном объеме.

Ранее стало известно, что официальный Тегеран выступил с заявлением к ряду европейских стран по ядерной программе. Власти Ирана объявили, что преращают выполнять ряд пунктов, прописанных в СВПД. На обсуждение ультиматума президент Ирана дал европейским странам 60 дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это, что говорить о санкциях против Ирана в данном случае преждевременно. Он подчеркнул, что именно санкции со стороны США привели к данному конфликту.

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