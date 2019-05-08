Глава МИД Ирана заявил, что изменения в ядерной политике связаны с давлением США

Глава МИД Ирана Джавад Зариф выступил с заявлением о том, что отказ Тегерана выполнять ряд соглашений по ядерной сделке напрямую связан с санкциями США.
Зариф отметил, что если европейские страны выполнят обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, Иран гарантирует его выполнение со своей стороны в полном объеме.
Ранее стало известно, что официальный Тегеран выступил с заявлением к ряду европейских стран по ядерной программе. Власти Ирана объявили, что преращают выполнять ряд пунктов, прописанных в СВПД. На обсуждение ультиматума президент Ирана дал европейским странам 60 дней.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это, что говорить о санкциях против Ирана в данном случае преждевременно. Он подчеркнул, что именно санкции со стороны США привели к данному конфликту.
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