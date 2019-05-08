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Источник Правда.Ру

Песков заявил, что говорить о санкциях против Ирана преждевременно

Мир » Азия » Ближний Восток

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия присоединяться к введению санкций против Тегерана. По его словам, такое решение должно быть взвешенным, так как вопрос очень серьезный.

Песков назвал предыдущие решения по давлению на Иран со стороны Европы волюнтаристскими и отметил, что именно необоснованное давление подталкивает официальный Тегеран к пересмотру своих ядерных обязательств.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в данный момент вводить санкции преждевременно. Для начала нужно подключить дипломатические рычаги и провести анализ происходящего, что позволит "трезво оценить ситуацию".

Ранее "Правда.ру" сообщала, что власти Ирана на мировом уровне объявили о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Президент Ирана заявил, что дает европейским странам 60 дней на переговоры по данному вопросу.

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Темы СВПД Иран Песков санкции Ядерная программа
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