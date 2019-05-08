Лавров: безответственность США ставит под угрозу срыва "ядерную сделку" с Ираном

Безответственные действия Соединенных Штатов поставили под угрозу срыва существующую "ядерную сделку" с Ираном. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Нам предстоит обсудить неприемлемую ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Ситуацию, которая сложилась из-за безответственного поведения Соединенных Штатов, которые отказались от своих обязательств, закрепленных Советом Безопасности ООН соответствующей резолюцией", - передает агентство "РИА Новости" слова министра.
Напомним, что 8 мая Иран официально уведомил Германию, Великобританию, Россию и Китай о своем намерении приостановить выполнение отдельных обязательств по "ядерной сделке" из-за американских санкций.
В заявлении МИД Ирана подчеркивалось, что страны-участницы сделки не предприняли никаких шагов, чтобы "компенсировать ущерб от санкций США", поэтому Тегеран вынужден в ответ "сократить свои обязательств". Иран планирует отказаться от ограничений запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о последствиях необдуманных шагов в отношении Ирана.
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