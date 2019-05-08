Лавров: безответственность США ставит под угрозу срыва "ядерную сделку" с Ираном

Безответственные действия Соединенных Штатов поставили под угрозу срыва существующую "ядерную сделку" с Ираном. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Противостояние Ирана и США вышло на новый уровень / Новости от 09.04.2019 00:31

"Нам предстоит обсудить неприемлемую ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Ситуацию, которая сложилась из-за безответственного поведения Соединенных Штатов, которые отказались от своих обязательств, закрепленных Советом Безопасности ООН соответствующей резолюцией", - передает агентство "РИА Новости" слова министра.

Напомним, что 8 мая Иран официально уведомил Германию, Великобританию, Россию и Китай о своем намерении приостановить выполнение отдельных обязательств по "ядерной сделке" из-за американских санкций.

В заявлении МИД Ирана подчеркивалось, что страны-участницы сделки не предприняли никаких шагов, чтобы "компенсировать ущерб от санкций США", поэтому Тегеран вынужден в ответ "сократить свои обязательств". Иран планирует отказаться от ограничений запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о последствиях необдуманных шагов в отношении Ирана.

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