Иран приостановит выполнение ряда обязательств по ядерному соглашению

Власти Ирана проинформировали послов ряда государств Европы и Азии о решении прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.



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Об этом, ссылаясь на иранское новостное агентство IRNA, сообщает издание Reuters.

Так, указывают авторы материала, действующий президент Ирана Хасан Рухани уже отправил соответствующее письмо послам Великобритании, Германии, Франции, Китайской народной республики и Российской Федерации.

Напомним, что СВПД — Совместный всеобъемлющий план действий — это политическое соглашение между Ираном и группой государств по вопросам ядерной программы страны. В минувшем году, напомним, из соглашения вышли Соединенные Штаты Америки.

В договоренности, например, идет речь о том, что Иран вывезет большую часть своего обогащенного урана за границу, а участники СВПД смогут вести постоянное наблюдение за достижениями Ирана в сфере ядерного вооружения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Иран не отрицает возможности создания единого финансового механизма с Россией и Турцией, который позволит обойти санкции США. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Также "Правда.Ру" писала о том, что население Ближнего Востока, по мнению главы МИД Ирана, презирает Соединенные Штаты Америки.

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