Иран приостановит выполнение ряда обязательств по ядерному соглашению

Власти Ирана проинформировали послов ряда государств Европы и Азии о решении прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Об этом, ссылаясь на иранское новостное агентство IRNA, сообщает издание Reuters.
Так, указывают авторы материала, действующий президент Ирана Хасан Рухани уже отправил соответствующее письмо послам Великобритании, Германии, Франции, Китайской народной республики и Российской Федерации.
Напомним, что СВПД — Совместный всеобъемлющий план действий — это политическое соглашение между Ираном и группой государств по вопросам ядерной программы страны. В минувшем году, напомним, из соглашения вышли Соединенные Штаты Америки.
В договоренности, например, идет речь о том, что Иран вывезет большую часть своего обогащенного урана за границу, а участники СВПД смогут вести постоянное наблюдение за достижениями Ирана в сфере ядерного вооружения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Иран не отрицает возможности создания единого финансового механизма с Россией и Турцией, который позволит обойти санкции США. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Также "Правда.Ру" писала о том, что население Ближнего Востока, по мнению главы МИД Ирана, презирает Соединенные Штаты Америки.
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