Иран признал войска США на Ближнем Востоке террористическими формированиями

Президент Ирана Хасан Роухани подписал закон, признающий террористическими формированиями все дислоцированные на Ближнем Востоке вооруженные силы США.
Как сообщает агенство Reuters, в законе сказано о том, что "все американские силы, находящиеся на Ближнем Востоке, являются террористическими, а правительство США - спонсором терроризма".
Закон был подписал президентом Ирана спустя неделю после его утверждения парламентом страны. Иранские депутаты большинством голосов ратифицировали все положения законопроекта о признании Центрального командования Вооруженных сил США "иностранной террористической организацией". Лидер Ирана потребовал от всех силовых ведомств страны принять меры для выполнения принятого закона.
Ранее президент США Дональд Трамп внес Корпус стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций.
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