В Новой Зеландии пройдет референдум о легализации марихуаны в медицинских целях

В 2020-м году в Новой Зеландии пройдет референдум. На нем жители страны проголосуют за или против легализации использования марихуаны в медицинских целях.
Об этом сообщил глава Министерства юстиции Новой Зеландии Эндрю Литтл.
Результаты референдума, пообещал он, будут обязательными для исполнения.
Также Эндрю Литтл объявил, что участие в референдуме обязательно для всех без исключения граждан Новой Зеландии.
Отметим, что закон, разрешающий использовать марихуану в медицинских целях, был принят местным парламентом еще на прошлой неделе. Но сомневающиеся в его необходимости власти Новой Зеландии посчитали нужным узнать мнение у жителей страны.
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