В Новой Зеландии пройдет референдум о легализации марихуаны в медицинских целях

В 2020-м году в Новой Зеландии пройдет референдум. На нем жители страны проголосуют за или против легализации использования марихуаны в медицинских целях.

Об этом сообщил глава Министерства юстиции Новой Зеландии Эндрю Литтл.

Результаты референдума, пообещал он, будут обязательными для исполнения.

Также Эндрю Литтл объявил, что участие в референдуме обязательно для всех без исключения граждан Новой Зеландии.

Отметим, что закон, разрешающий использовать марихуану в медицинских целях, был принят местным парламентом еще на прошлой неделе. Но сомневающиеся в его необходимости власти Новой Зеландии посчитали нужным узнать мнение у жителей страны.