Отмена итогов выборов мэра Стамбула спровоцировала "кастрюльные протесты"

На прошедших выборах мэра Стамбула одержал победы кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу. Но Высшая избирательная комиссия Турции решила отменить итоги выборов. Новые выборы стамбульского мэра были назначены на 23 июня.



Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу в Стамбуле / Новости от 02.10.2018 19:24

Из-за несогласия с решением избирательной комиссии, жители Стамбула выходят на балконы и стучат по кастрюлям или сковородкам. Водители автомобилей мигают фарами и сигналят. Во всех районах Стамбула стоит невыносимый шум. Местные СМИ окрестили происходящее "кастрюльными протестами".

"Кастрюльные протесты" проходят в Стамбуле уже во второй раз. Впервые это произошло в 2013 году, когда местные власти решили застроить парк Гези в центре города.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об идее Тайипа Эрдогана разделить Стамбул на два отдельных города. Власти Турции опасаются, что если в ближайшее время не будут предприняты меры по остановке роста населения города, то через пару лет там невозможно будет даже арендовать офис.

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