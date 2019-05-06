Штаб Зеленского пообещал поддерживать прежний курс Порошенко

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского будет поддерживать прежний курс Петра Порошенко по интеграции страны в Евросоюз и НАТО. Об этом заявил представитель команды Зеленского Святослав Юраш.
"Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику. Курс, который мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать", - сказал он в интервью украинскому телеканалу NewsOne.
Юраш добавил, что в настоящее время штаб политика приступил к разработке внешнеполитического курса Украины и готовит ряд мер на первые сто дней президентства Зеленского.
Напомним, 30 апреля ЦИК Украины объвил окончательные результаты президентских выборов. Владимир Зеленский стал победителем второго тура, набрав 73,22% голосов. За Петра Порошенко проголосовали только 24,45% избирателей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Зеленский разрабатывает свой ответ на действия России, упростившей процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также некоторым категориям украинцев.
"У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все", - сказал политик.
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