Зеленский пообещал ответить России "креативными, быстрыми и умными" ходами

Избранный президент Украины Владимир Зеленский разрабатывает свой ответ на действия России, упростившей процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также некоторым категориям украинцев.



Зеленский предложил россиянам украинское гражданство / Новости от 28.04.2019 18:44

"У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все", - цитирует агентство "Интерфакс" ответ Зеленского на вопрос о том, если ли у него готовые варианты действий в отношении России.

В настоящее время Владимир Зеленский находится в Киеве. Он приехал в столицу для консультаций в Верховной Раде относительно даты его инаугурации. Сам политик предложил назначить ее на 19 мая.

Напомним, 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Путин заявил о своем намерении выдавать российские паспорта в упрощенном порядке всем украинцам. Уже 1 мая был подписан новый указ, предоставляющий такое право отдельным категориям граждан Украины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению Петра Порошенко, украинский паспорт имеет неоспоримое преимущество перед российским, поскольку позволяет свободно посетить большее количество стран.

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Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт