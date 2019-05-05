Биограф Обамы: экс-президент был обескуражен победой Трампа и винил в этом Клинтон

CNN опубликовала выдержки из книги "Обама: зов истории" Питера Бейкера касающиеся выборов президента США 2016 года. Автор утверждает, что Барак Обама не мог поверить в то, что кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон проиграла.
Биографическая история Барака Обамы появится в продаже в США уже на следующей неделе. В ней говорится, что Обама был очень уязвлен победой Дональда Трампа на выборах президента. Более того, вскоре после оглашения результатов выборов, Барак Обама и его команда обвинили в поражении Хиллари Клинтон, поскольку она не смогла донести до американцев свою избирательную программу и получить их поддержку.
Питер Бейкер также отметил, что Дональд Трамп в противостоянии с Хиллари Клинтон использовал стратегию Барака Обамы, которую тот применил в 2008 году при выдвижении кандидата в президенты от демократической партии. Тогда Обама смог получить одобрение партии обвинил Клинтон в коррупции.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала десять причин, по которым Хиллари Клинтон не должна была победить на выборах президента США в 2016 году.
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