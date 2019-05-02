СМИ узнали о тайных переговорах оппозиции Венесуэлы и правительства Мадуро

Тайные переговоры между оппозицией Венесуэлы и правительством действующего президента республики Николаса Мадуро проводились два месяца назад и были близки к успеху.



Министр обороны Венесуэлы сообщил о попытке военного переворота в стране / Новости от 30.04.2019 15:57

Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, оппозиция вела тайные переговоры с представителями правительства Венесуэлы, но США не принимали в них непосредственного участия.

"Мы знали об усилиях, начавшихся около двух месяцев назад. Были времена, когда они казались серьезными, а иногда - не такими серьезными", - приводит издание слова одного из источников.

Он добавил, что в ходе переговоров было достигнуто соглашение с министром обороны республики Падрино Лопесом, главой Верховного суда и начальником президентской охраны, которые были готовы подписать документы "подтверждающие их лояльность венесуэльской конституции". Взамен они получали гарантию сохранения своих постов при новом правительстве. Однако, после восстания группы военнослужащих, Падрино заявил о верности военных Венесуэлы президенту Мадуро.