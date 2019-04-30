Сильвио Берлускони госпитализирован с почечной коликой

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони утром 30 апреля был доставлен на машине скорой помощи в миланскую клинику Сан-Рафаэле. В этой же клинике три года назад ему делали операцию на сердце.
"Берлускони отправился сегодня утром в Сан-Рафаэле для лечения острой почечной колики", — передает итальянское издание Corriere della Serra слова одного из членов окружения экс-премьера.
Несмотря на проблемы со здоровьем, 82-летний политик ведет активную деятельность. На день экстренной госпитализации у него были запланированы два мероприятия — представление кандидатов от его партии "Вперед, Италия!" на предстоящих выборах в Европарламент и пресс-конференция. Ранее он анонсировал, что сам будет баллотироваться в Европарламент.
Год назад партия Берлускони участвовала в парламентских выборах в составе коалиции, победившей по числу голосов избирателей, но не вошла в правительство по итогам межпартийных переговоров и сейчас находится в оппозиции.
Недавно Берлускони сообщал журналистам, что прошел медицинское обследование и его здоровье не дает поводов для беспокойства.
Источник фото: Wikimedia. org
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