Зеленский сообщил об аферистах, которые действуют от его имени

На Украине появились аферисты, которые приходят в местные органы власти, суды, органы прокуратуры и к представителям бизнеса, представляясь "людьми Зеленского". Об этом сообщил избранный президент страны.



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По словам Владимира Зеленского, его самозваные представители выдвигают разнообразные требования, заявляя, что "мы тут все теперь решаем".

"Если к вам обратятся такие люди, пожалуйста, покажите им это видео, а лучше снимите их на камеру, а еще лучше — обратитесь в правоохранительные органы. Мы можем победить эту гадость только вместе", — сказал Владимир Зеленский в видеообращении, выложенном в facebook.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что экс-президент Польши Александр Квасьневский, ссылаясь на Владимира Зеленского, сообщил о нежелании нового президента Украины проводить первую встречу с Владимиром Путиным в двухстороннем формате. По словам Квасьневского, начало диалога президентов России и Украины должно состояться в присутствии лидеров Германии и Франции.

Источник фото: Кадр из сериала Владимира Зеленского "Слуга народа"

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