Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени Зеленского

Пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Франции Эммануэля Макрона, поговорив с ним по телефону от имени Владимира Зеленского.



Зеленский и Порошенко: Макрон их рассудит / Новости от 12.04.2019 11:29

"Большое спасибо за вашу поддержку, 73% — я чувствую себя как Владимир Путин, у него такие же результаты", — сказал президенту один из участников розыгрыша в ответ на поздравления с победой на выборах.

Пранкеры обсудили с Макроном возможную экстрадицию из Франции Петра Порошенко, если тот решит скрываться в этой стране от украинского правосудия, а также обвинили нынешнего главу Украины в невыполнении ряда положений Минских договоренностей. От лица Зеленского они сообщили президенту Франции о намерении пойти на диалог с Россией.

"Я считаю, что ты на 100% прав. И ты имеешь веские основания для того, чтобы так считать. Поэтому, дорогой Владимир, ты можешь рассчитывать на мою поддержку", — сказал на это Эммануэль Макрон.